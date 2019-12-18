Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу корпорации UBS Switzerland AG на арест по заявлению Промсвязьбанка самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащего бывшему топ-менеджеру банка Алексею Ананьеву, говорится в постановлении суда.

Столичный арбитраж 29 мая арестовал имущество двенадцати бывших руководителей кредитной организации на общую сумму 282,2 млрд рублей. Были арестованы активы бывшего владельца банка Дмитрия Ананьева и принадлежащие его брату Алексею Ананьеву: 12 земельных участков, четыре здания, две квартиры, жилой дом, пять автомобилей, семь картин.

Арбитраж Москвы 17 июня на основании заявления Алексея Ананьева отменил обеспечительные меры в части ареста самолета Bombardier Challenger 650. Банк подал повторное требование об аресте воздушного судна, которое было удовлетворено столичным арбитражным судом 4 сентября.

Швейцарская корпорация в жалобе ссылается на то, что она является собственником данного самолета, а о принятом судебном акте узнала из средств массовой информации. Корпорация UBS Switzerland AG не представила ни одного правоустанавливающего документа, из которого суд мог бы сделать вывод о принадлежности прав собственности на самолет Bombardier Challenger 650. Принадлежность спорного воздушного судна Алексею Ананьеву на праве собственности установлена судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, отметила апелляционная инстанция.