Швейцарская корпорация в жалобе ссылается на то, что она является собственником данного самолета.
Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу корпорации UBS Switzerland AG на арест по заявлению Промсвязьбанка самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащего бывшему топ-менеджеру банка Алексею Ананьеву, говорится в постановлении суда.
Столичный арбитраж 29 мая арестовал имущество двенадцати бывших руководителей кредитной организации на общую сумму 282,2 млрд рублей. Были арестованы активы бывшего владельца банка Дмитрия Ананьева и принадлежащие его брату Алексею Ананьеву: 12 земельных участков, четыре здания, две квартиры, жилой дом, пять автомобилей, семь картин.
Арбитраж Москвы 17 июня на основании заявления Алексея Ананьева отменил обеспечительные меры в части ареста самолета Bombardier Challenger 650. Банк подал повторное требование об аресте воздушного судна, которое было удовлетворено столичным арбитражным судом 4 сентября.
Швейцарская корпорация в жалобе ссылается на то, что она является собственником данного самолета, а о принятом судебном акте узнала из средств массовой информации. Корпорация UBS Switzerland AG не представила ни одного правоустанавливающего документа, из которого суд мог бы сделать вывод о принадлежности прав собственности на самолет Bombardier Challenger 650. Принадлежность спорного воздушного судна Алексею Ананьеву на праве собственности установлена судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, отметила апелляционная инстанция.
Нет комментариев