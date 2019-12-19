Арбитражный суд Владимирской области отклонил заявление бывшего члена правления Владпромбанка Виталия Бабенко об отмене ареста его имущества на сумму 2,6 млрд рублей, говорится в определении суда.

Заявитель обжаловал определение областного суда от 23 октября.

Бабенко указал, что в результате применения обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество, включая денежные средства, нарушаются его права и права членов его семьи.

«Пояснил, что у него нет в собственности никакого недвижимого имущества, транспортных средств, отсутствуют средства на вкладах в банках. Единственный источник дохода — заработная плата. Сохранение обеспечительных мер лишит Бабенко и членов его семьи, находящихся на его иждивении, единственного источника дохода», — говорится в определении суда.

Однако Арбитраж посчитал, что «Бабенко не представил надлежащих и достаточных доказательств, подтверждающих наличие всех обстоятельств, обосновывающих необходимость отмены спорных обеспечительных мер». В частности, заявитель не представил исчерпывающих доказательств, подтверждающих его реальное финансовое положение, и, свидетельствующих об отсутствии у него иного имущества, доходов и средств к существованию.

Кроме того, два бывших топ-менеджера Владпромбанка Анна Макарова и Максим Чуравцев обжаловали в Первом арбитражном апелляционном суде определение об аресте их имущества.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было заявлено в рамках иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Владпромбанка его экс-руководителей и взыскании с них 2,6 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими Владпромбанк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности и приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства.

По мнению АСВ, в результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения Владпромбанка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Указанные обстоятельства в соответствии ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» являются, как считает агентство, основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Владимирской области 29 июня 2017 года признал Владпромбанк банкротом.