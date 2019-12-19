Следователи задержали бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова по делу о хищении у банка 2,5 млрд рублей, основным фигурантом которого является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.



«Цакунов задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в хищении. Сейчас его допрашивают следователи. Кроме того, ранее были проведены обыски по месту его проживания», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что следователи намерены предъявить ему обвинение и просить суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста.

Цакунов стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».