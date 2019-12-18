Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял 9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 2 копейки. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,57 рубля (минус 10 копеек). Курс евро на 10:11 мск равнялся 69,63 рубля (минус менее 1 копейки).

Как комментировала перед открытием торгов Наталья Мильчакова, сессия в четверг для американской валюты может состояться в пределах 62,5—62,85 рубля, для евровалюты — в границах 69,5—69,85 рубля.

«Рубль в паре с долларом уже несколько дней находится в районе 62,4—62,6. Уход ниже этого уровня откроет дорогу к движению к отметке 60 рублей за доллар. Но более реалистичным видится второй вариант — ослабление рубля, первой целью которого выступает отметка 63,4, а потом 64,5 рубля за доллар», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.