Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета, по итогам 11 месяцев 2019 года составила 10,4 млрд рублей, увеличившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В том числе чистая прибыль, учитываемая в составе источников капитала в соответствии с требованиями ЦБ, составила 3,4 млрд рублей, уточняется в сообщении РСХБ.

Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка на 1 декабря 2019 года достиг 2 трлн 278,5 млрд рублей, показав рост с начала года на 121 млрд рублей (5,6%). В том числе корпоративный кредитный портфель составил 1 трлн 823,2 млрд рублей (плюс 5% с начала года), розничный — 455,3 млрд (плюс 7,9%).

Кредитный портфель банка в сегменте АПК с начала 2019 года увеличился на 135 млрд рублей — до 1,349 трлн. Объем кредитов, выданных аграриям с начала года, составил 1,157 трлн рублей, что на 21% больше, чем за 11 месяцев 2018 года.



По программе льготного кредитования со ставкой не выше 5% годовых в январе — ноябре предоставлено 232 млрд рублей против 193 млрд за аналогичный период 2018 года.

