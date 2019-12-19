«Рокетбанк» предлагает мгновенные виртуальные карты , для их оформления достаточно всего лишь скачать приложение «Рокетбанка»

«Виртуальный космос» (именная) , для которой понадобятся Ф. И. О., данные паспорта и номер одного из документов на выбор: СНИЛС, ИНН, полис ОМС. Именная карта позволяет также переводить деньги друзьям внутри «Рокетбанка», получать и отправлять переводы по номеру карты в другие банки, снимать наличные в банкоматах, поддерживающих Apple, Google или Samsung Pay, платить в зарубежных магазинах, получать кешбэк рокетрублями за покупки и использовать их для компенсации покупок.

Пополнить анонимную виртуальную карту можно с других карт в приложении банка или наличными в салонах связи «Связной», «Евросеть» и «МегаФон» или банкоматах с поддержкой Apple, Google или Samsung Pay. Именную карту можно пополнить еще и переводом по номеру карты через сторонние сервисы. За пополнение любым из этих способов в рамках лимитов на остаток комиссия «Рокетбанком» не предусмотрена.

Именную виртуальную карту могут оформить граждане РФ с 14 лет. Получить анонимную виртуальную карту могут все желающие вне зависимости от возраста и гражданства.