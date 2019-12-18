Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции призвал сократить сроки перечисления материнского капитала на первоначальный взнос по ипотеке или досрочное погашение жилищного кредита.

Владимир Путин отметил, что банки не отказываются использовать материнский капитал для решения вопросов связанных с ипотекой. «Просто процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей»,— сказал он.

«Нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня, для того чтобы внести средства материнского капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или погашения ипотеки и так далее»,— добавил российский президент. Он отметил, что такие решения принимаются уже сейчас. «Количество этих дней будет сокращено практически в два раза. Но и этого недостаточно»,— заявил Путин.

По словам президента, для решения этой проблемы нужно расширять применение электронного документооборота. «С тем чтобы отношения между клиентом банка и Пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, с соответствующими застройщиками осуществлялись без участия человека. Чтобы он только подал заявку, а банки сразу бы разобрались с пенсионным фондом <...> тогда это можно было бы делать вообще за один день <...> мы и будем это делать»,— объяснил Владимир Путин.