Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции отметил заслуги Сбербанка в применении цифровых технологий и искусственного интеллекта в работе с клиентами.

«Рядовой граждан может увидеть применение (технологий искусственного интеллекта. — Прим. ред.) в банковской сфере. Сбербанка активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентами»,— сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о месте России в развитии технологии ИИ.

«В целом у нас здесь есть серьезное конкурентное преимущество. Это развитая математическая школа и все, что с этим связано»,— добавил президент.

Ранее Сбербанк заявлял, что рассчитывает стать лидером российского рынка искусственного интеллекта. В декабре банк объявил о запуске мощнейшего в России суперкомпьютера в коммерческую эксплуатацию.

Искусственный интеллект используется в развитии скоринга и процессов кредитования, персонализации предложения, когнитивных технологиях, работе с текстом и документами и аналитических инструментах. Сбербанк ожидает получить дополнительно 66,7 млрд рублей дохода от внедрения технологий искусственного интеллекта в 2020 году.