Президент России Владимир Путин заявил, что средства ФНБ начнут активно использовать в середине 2020 года.

Владимир Путин напомнил, что было принято решение заморозить траты из ФНБ до того момента, пока он не достигнет 7% ВВП. Сейчас объем фонда достиг 7,3% от внутреннего валового продукта.

«На счета эти деньги придут только в середине следующего года, летом. И тогда можно будет приступить к более активному использованию этих денег»,— сказал российский президент.

«20% из этого фонда так или иначе уже находятся в экономике с помощью разных инструментов в том числе через ВЭБ. Из них, по-моему, 8% потрачено на прямые крупные инфраструктурные проекты»,— добавил Путин. Среди таких проектов он назвал ЦКАД в Москве, закупки подвижного состава для РЖД, расшивка БАМа и Трансиба.

«Самое просто — это, как сеятель, разбрасывать эти деньги налево и направо, не понимая что будет завтра, если цены на энергоносители упадут. Мы этого делать не будем, но будем использовать эти средств в рамках тех решений, которые были приняты раньше»,— отметил президент.