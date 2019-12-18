Никакой новой пенсионной реформы в России не обсуждается ни на каком уровне, заявил президент РФ на ежегодной пресс-конференции.

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится, даже не обсуждается ни в правительстве, ни администрации, нигде»,— уверяет российский президент.

«Что касается некоторых предложениях Минфина в этой сфере (речь о гарантированном пенсионном плане, ГПП. — Прим. ред.), то это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. И вопрос идет просто об их защите»,— сказал Владимир Путин.

Напомним, концепцию ГПП Минфин и ЦБ разработали и представили на смену индивидуальному пенсионному капиталу. Концепция предполагает, что работники смогут требовать от работодателя зарегистрировать их в системе или же подключиться к ней самостоятельно через сайт Госуслуг. Участие в системе пенсионных накоплений будет добровольным, размер отчислений можно будет менять, а также приостанавливать их на срок до пяти лет. Минэкономразвития ожидает, что Россияне принести в новую систему 1 трлн рублей за первый год после запуска.

Пенсионные взносы в ГПП будут освобождены от НДФЛ в пределах 6%, а для работодателей предусмотрены стимулирующие льготы за софинансирование взносов работников на будущую пенсию в виде повышающего коэффициента по налогу на прибыль. Убыток при размещении пенсионных накоплений НПФ обязаны будут возмещать за счет собственных средств. На пенсионные средства участников ГПП будет распространена система гарантирования прав застрахованных лиц в ОПС.