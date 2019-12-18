Украина до сих пор не выплатила долг России на 3 млрд долларов, напомнил президент РФ Владимир Путин отвечая на вопрос об исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Обращаю ваше внимание, что часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложено в украинские ценные бумаги. 3 миллиарда долларов млрд как раз. И есть уже решение суда в Лондоне, которые не исполняются»,— заявил Владимир Путин.

Напомним, В 2017—2018 годах Стокгольмский арбитраж вынес решения по двум встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза», в результате которых российская компания оказалась должна украинской 2,6 млрд долларов.

«Решение есть суда (Стокгольмского арбитража. — Прим. ред.), и это правда, и мы должны из этого исходить. Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение в том числе и для Украины»,— сказал российский президент.

Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия будет сохранять транзит через Украину. «Вопрос в объемах этого транзита и срока, на которые можно заключить контракт <…> мы в этом сами заинтересованы, это удобных маршрут»,— сказал российский президент. Он отметил, что Россия готова предоставлять Украине газ со скидкой 20—25%. «Я думаю, мы договоримся. Мы на пути к этим договоренностям», — добавил президент.