ОТП Банк обновил интернет- и мобильный банк. Теперь получить финансовую информацию по продуктам, узнать историю покупок, произвести любые платежи и переводы стало еще проще, быстрее и понятнее, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В дополнение к существующему функционалу, такому как просмотр информации о продуктах, платежи и переводы, открытие вкладов, в новый мобильный и интернет-банк добавлено более 20 новых сервисов и функций, включая настройки видимости продуктов, PFM, отображение персональных предложений, сохранение push-сообщений, чаты, онлайн-звонки и другие», — говорится в релизе.



Дизайн приложения, отмечают в банке, стал проще и спокойнее по цветовому решению, без лишних отвлекающих элементов. «Интуитивно понятная навигация позволяет сократить количество кликов на каждом этапе использования мобильного банка», — надеются в финучреждении.

Кроме того, в новой версии обновлены процессы регистрации клиента и восстановления доступа в систему — они также стали проще и ориентированы на удобство каждого отдельного клиента. Отдельное внимание разработчики уделили совершенствованию систем безопасности, в том числе сценариям получения и восстановления доступа, для минимизации рисков мошеннических операций.

«Сервисы развернуты на новой платформе, обеспечивающей архитектурную омниканальность, которая позволяет во всех каналах взаимодействия с клиентами иметь однородную информацию в режиме реального времени и дистанционно оформлять продукты через мобильное приложение, повышая эффективность предложений существующим клиентам», — говорится в сообщении.

Сервисы уже сегодня доступны круглосуточно в Apple Store, Goole Play, а также на сайте банка. В новом году функционал мобильного банка будет расширяться, обещают в кредитной организации.