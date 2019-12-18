ЦБ установил официальные курсы валют на 20 декабря.

Курс доллара понизился на 5,48 копейки, составив 62,5283 рубля (62,5831 рубля на 19 декабря). Курс евро снизился на 10,48 копейки, до 69,5877 рубля (69,6925 рубля на 19 декабря).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,46 рубля (минус почти 21 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 69,56 рубля (минус 8 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 62,39—62,58 рубля за доллар и 69,44—69,64 рубля за евро.