Число россиян, зарегистрированных на бирже труда, к 2021 году может вырасти на 20% по сравнению с показателем 2019-го. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на прогноз Минтруда. Так, в ведомстве ожидают, что в следующем году число вставших на учет на бирже труда вырастет до 800 тыс. человек. В 2021-м оно увеличится до 900 тыс. человек, а в 2022-м сохранится на этом уровне.

Также чиновники оценивают и безработицу по стандартам Международной организации труда (МОТ) — это доля людей, которые ищут доходное занятие и готовы выйти на работу. Сейчас в России уровень безработицы по методологии МОТ — 4,6% от рабочей силы, или 3,4 млн человек. Абсолютный показатель в ближайшие годы не превысит эту величину, а относительный может даже упасть до 4,5%, указано в прогнозе. Другие показатели рынка труда в ближайшие три года значительно меняться не будут.

Минтруд ожидает, что все больше людей будут искать место не в Интернете и через знакомых, а в службе занятости. По словам чиновников, внедрение в работу служб организационных и технологических инноваций предусмотрено нацпроектом «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Речь идет о новых цифровых и платформенных решениях.

По данным Росстата, в сентябре этого года 22,4% безработных использовали в качестве способа поиска работы запросы в органы службы занятости населения, 69,9% безработных — обращение к друзьям, родственникам и знакомым. При этом среднее время поиска места составляло более полугода.

Как считают эксперты, от трех до шести месяцев работу обычно ищут только топ-менеджеры, для более низких позиций он гораздо ниже. Цикл поиска работы на средние управленческие позиции, как правило, не превышает месяца, на типовые должности люди устраиваются быстро. Официальная статистика по методологии МОТ слишком оптимистична, полагают эксперты. Около 840 тыс. человек в стране трудятся неполную рабочую неделю или неполный день, а также находятся в вынужденных отпусках без оплаты, но статистически они заняты. Также многие уже отчаялись найти место, поэтому при опросах не сообщают о поиске и в статистическую выборку не попадают.