В этом году премия отметила свой 15-летний юбилей. Официальным партнером авторитетной премии стал Банк ЗЕНИТ – крупный частный банк, работающий 25 лет на российском финансовом рынке и предоставляющий широкий спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам.

Одни из самых современных и развитых предприятий, охватывающих различные отраслевые сегменты, стали лауреатами премии 2019 года. Награды были вручены в номинациях «Гран-при», «Финансовая устойчивость и надежность», «Динамика развития», а также в индивидуальных, специальных и персональных номинациях за результаты работы и проекты лидеров финансовой отрасли. Рекордное количество наград в этом году было связано с достижениями лауреатов в развитии инновационных технологий и диджитализации бизнес-процессов.

Более 250 человек стали гостями церемонии. Среди них первые лица и руководители ключевых подразделений предприятий банковской сферы, страховых, управляющих, инвестиционных, брокерских, лизинговых, факторинговых компаний, НПФ, члены Оргкомитета премии и представители СМИ. Вели церемонию вручения премии Александра Суворова и Юрий Богданов, ведущие телеканала «Россия 24».

Победителям вручали награды представители экспертного и попечительского советов премии, а также авторитетные персоны российского делового сообщества: финансовый омбудсмен от АРБ, председатель попечительского Совета Премии П.А. Медведев, вице-президент Ассоциации банков России А.А. Войлуков, вице-президент ВСС Э.Л. Платонова, председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике в ТПП РФ В.А. Гамза, президент НРА В.Н. Четвериков, главный редактор портала «Страхование сегодня» А.А. Веселков, генеральный директор Аналитического агентства «БизнесДром», заместитель директора АРФГ П.А. Самиев, руководитель СРО АФД Е.И. Машаров, руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Е.С. Лазарева, помощник председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку, главный редактор портала Finversia.ru Я.А. Арт, управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» П.С. Митрофанов, директор Ассоциации Развития Финансовой Грамотности А.В. Паранич, Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации М.А. Михайлова, издатель и генеральный директор журнала «Банковское обозрение» Д.А. Равкин, директор банковского Института НИИУ ВШЭ В.М. Солодков.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отметил в своей речи: «Премия проходит уже в 15-й раз, скоро у нее будет совершеннолетие, а это значит, что весь финансовый рынок развивается, созревает и может называться элитой».

Вице-президент ВСС Элла Платонова, награждающая лауреатов по страхованию и страхованию жизни, сказала: «Страхование - бизнес, основанный на доверии. Мы доверяем тем и тому - кого и что хорошо знаем. Сегодня мы увидим те страховые компании, которым важно быть в лидерах и быть узнаваемыми. Если страховщики стремятся к лидерству и открытости, значит планируют свой бизнес надолго и, значит, им можно доверять!»

Управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов в награждении негосударственных пенсионных фондов подчеркнул: «На рынке НПФ сейчас непростая ситуация и поэтому получить авторитетную награду, подтверждающую качество работы фонда – является ценной поддержкой».

Говоря о лизинговой отрасли Павел Самиев, генеральный директор Аналитического агентства «БизнесДром», заместитель директора АРФГ отметил: «Лизинг становится все более важным инструментом модернизации реального сектора экономики, особенно малого и среднего бизнеса. Поэтому трудно переоценить роль лидеров лизингового рынка в финансировании экономического роста».