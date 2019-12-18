Количество выданных потребительских кредитов в ноябре 2019 года составило 1,61 млн ед., что на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Самое большое количество выданных потребкредитов было отмечено в Москве (69,5 тыс. ед.), Краснодарском крае (66,3 тыс. ед.), Московской области (65,3 тыс. ед.), Республике Башкортостан (55,3 тыс. ед.), Свердловской области (53,3 тыс. ед.) и Республике Татарстан (51,3 тыс. ед.).

Самая серьезная динамика снижения выдачи потребкредитов в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года была зафиксирована в Удмуртской Республике (-12,1%), Кемеровской (-10,1%) и Московской (-8,4%) областях, а также в Москве (-8,3%) и Тульской области (-7,6%). В ряде регионов было отмечено увеличение количества выданных потребительских кредитов, в том числе в Краснодарском (+10,6%) и Ставропольском (+6,6%) краях, в Белгородской (+5,3%), Воронежской (+5,1%), Волгоградской (+4,9%) и Нижегородской (+4,6%) областях.