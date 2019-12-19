Международные резервы России на 13 декабря составили 548,7 млрд долларов против 546,6 млрд на 6 декабря текущего года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.

Таким образом, за неделю объем международных резервов вырос на 2,1 млрд долларов.

Повышение показателя за неделю на 0,4% произошло в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за 11 месяцев текущего года российские резервы увеличились на 73,5 млрд долларов. За весь 2018 год показатель вырос примерно на 35,8 млрд.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.



Выступая в Госдуме в ноябре, председатель Центробанка заметила, что Россия с начала 2018 года достаточно сильно изменила структуру резервов, снизив долю доллара, и это дает «большую защиту , больше уверенности в любых экономических и геополитических обстоятельствах».