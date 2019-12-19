На очередном форуме FinMachine все выступления и дискуссии вращались вокруг темы искусственного интеллекта (AI) и удовлетворенности клиентов. Главный вопрос - как AI помогает компаниям получить и удержать клиента и делать работу с клиентом умнее и дешевле?

BSS активно развивает компетенции в области голосовых технологий. Серьезным достижение стало решение Digital2Speech, объединяющее всю линейку продуктов для автоматизации работы с естественной речью: голосовой ассистент, текстовый чат-бот, речевая аналитика, голосовая биометрия. Голосовые сервисы BSS строятся на четырех ключевых технологиях: Speech-to-text (ASR), Natural language understanding (NLU), Voice Biometrics (VB) и Natural language processing (NLP).

ASR распознает слитную речь. NLU совместно с ASR анализирует и интерпретирует запросы. Происходит понимание смысла и контекста, выделяется сущность обращения, которая переводится в точные машинные API запросы для получения требуемых при обслуживании данных. VB - голосовая биометрия - позволяет автоматически в процессе беседы проверить в фоновом режиме по голосу, совершающего звонок клиента. NLP обеспечивает создание автоматизированных диалогов. Используя жесткие правила или машинное обучение на основе живых диалогов с оператором.

Так чего же хотят клиенты?

Клиенты хотят решать свои вопросы быстро. Для них 30 секунд ожидания — это слишком долго. Их выводит из себя запутанный IVR, необходимость повторять свой вопрос, частая невозможность решить проблему при первом обращении. Клиенты хотят, чтобы их узнавали. Им не нравится, когда они вынуждены подтверждать свою личность, называть персональные данные, вспоминать кодовое слово и так далее. Клиенты хотят, чтобы их слышали, а их желания предугадывали. Они хотят качественного диалога и позитивного разрешения своего вопроса.

BBS разработало решение, которое удовлетворяет всем перечисленным требованиям. Используя полный стек голосовых технологий BSS, бизнес может достичь максимальной эффективности. На форуме FinMachine эксперт компании подробно рассказал, как работают голосовые сервисы BSS и каким образом они обеспечивают удовлетворенность клиентов. Поделился рядом успешных кейсов внедрения и использования Digital2Speech в разных отраслях.

Если вас заинтересовали детали решения, и вы хотите подробнее узнать о внедрении и использовании Digital2Speech, обращайтесь к своему куратору в BSS или в Управление продаж BSS по тел.: +7 (495) 785-04-94, 785-04-99.

Источник: Компания BSS