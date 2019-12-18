Компания Markswebb представила исследование Business Internet Banking Rank 2019. Аналитики оценили 20 российских интернет-банков, чтобы выяснить, где «лучше удалось создать единую, удобную для предпринимателя экосистему сервисов для бизнеса», поясняется в сообщении Markswebb.

Отдельно оценивались сервисы для индивидуальных предпринимателей, работающих без сотрудников, для торговых компаний и для компаний, у которых присутствует внешнеэкономическая деятельность.

Для ИП без сотрудников

Лучшие интернет-банки для индивидуальных предпринимателей без сотрудников — продукты «Точки», Тинькофф Банка и Модульбанка — максимально автоматизируют для ИП на упрощенной системе налогообложения с налогом на доходы в 6% (УСН 6%) взаимодействие с государством, включая учет счетов в других банках при расчете сумм налогов и взносов через мультибанк; в онлайн-чатах решается максимальное число пользовательских задач, в том числе заказ продуктов. Например, для ИП, которые сотрудничают с зарубежными площадками, есть упрощенная процедура валютного контроля, благодаря которой клиент получает деньги быстро и без усилий.

Банки топ-десятки интуитивно понятны клиенту: у ИП есть множество возможностей, в которых легко разобраться. «В этих сервисах можно быстро и удобно решить любую задачу по управлению финансами. Они отличаются продуманной и интуитивно понятной дизайн-концепцией, благодаря чему клиенты, паттерны поведения которых близки к привычкам физлиц, легко ориентируются в интерфейсе», — поясняют в Markswebb.

Большинство банков второй десятки предлагают только расчетно-кассовое обслуживание: здесь клиенту, по мнению исследователей, не хватает инструментов для решения задач. Нет единой ленты операций, управления корпоративной картой, заказа справок и получения услуг онлайн. Чат тоже отсутствует или работает с существенными ограничениями: не доступен в круглосуточном режиме, решает минимальное количество клиентских задач. В интерфейсе часто встречаются сложные для понимания пользователя бухгалтерские термины.

Только единицы банков из второй десятки рейтинга внедряют важные для ИП без сотрудников экосистемные сервисы: бухгалтерию для УСН 6% и управление закрывающими документами.

Для торговой компании

Самые эффективные интернет-системы для торгово-сервисных предприятий — у Тинькофф Банка, «Точки» и «ДелоБанка», свидетельствуют данные исследования.

Там поясняется, что лучшие интернет-банки для ТСП дают широкие возможности заказа продуктов и помогают предпринимателю в ведении бизнеса. В этих банках можно подключить эквайринг и заказать онлайн-кассу, а также есть инструменты для просмотра статистики и аналитики продаж. Если у предпринимателя случится кассовый разрыв, он прямо в интернет-банке сможет получить кредит или воспользоваться экосистемным сервисом привлечения инвестиций.

Кроме того, «Точка», «Тинькофф» и «ДелоБанк» предлагают инструменты для формирования каналов продаж, создание сайтов внутри личного кабинета, СМС-рассылки.

«Для ТСП управление закрывающими документами менее важно, чем для ИП, так как обычно за это отвечают поставщики. Более существенное влияние оказывает отсутствие других элементов экосистемы, направленных на управление товарными остатками, и ведение кадрового делопроизводства. У банков из второй десятки, как правило, присутствует только зарплатный проект в формате импорта реестра из «1С», — пишут эксперты.

Для компании с внешнеэкономической деятельностью

Для компаний с внешнеэкономической деятельностью больше всего подходят продукты «Точки», банка «Ак Барс» и Сбербанка , выяснили в Markswebb.

Лучшие интернет-банки для компании, ведущей ВЭД, помогают предпринимателю быстро и удобно совершать валютные операции, указывают аналитики. В топ-10 интернет-банков возможно моментальное открытие валютного счета, есть единая форма конвертации валюты в формате перевода между собственными счетами клиента, подробные подсказки и помощь при заполнении реквизитов исходящего платежа, омниканальные уведомления о поступлении валюты и быстрая, интуитивно понятная процедура списания средств с транзитного счета. Лучшая практика — формирование большинства закрывающих документов на стороне банка на основе предоставленного клиентом контракта.

Серьезное значение при ведении ВЭД имеют технологии, активно вышедшие на рынок в 2019 году: сервис SWIFT gpi, формирование и распознавание инвойсов. Эти технологические новинки, наряду с высоким уровнем удобства и качественным сервисом для компании из B2B-сектора, позволили сделать существенный рывок по сравнению с 2018 годом и подняться на высокие позиции «Ак Барсу», Сбербанку и Альфа-Банку (последний находится на четвертом месте в этом рейтинге), отмечают авторы исследования.



«Во всех интернет-банках, которые приняли участие в исследовании, возможности для ведения ВЭД и прохождения валютного контроля реализованы примерно на одинаковом базовом уровне. Единственное исключение — банк «Сфера», где валютных счетов нет в принципе. На распределение мест во второй десятке рейтинга для компании, ведущей ВЭД, влияло преимущественно качество решения пользовательских задач, не связанных с валютой», — добавляют в Markswebb.

