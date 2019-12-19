Сегодня около 46% российских семей имеют возможность взять ипотечный кредит в банке и выплачивать его. Об этом сказал генеральный директор «ДОМ.РФ» Александр Плутник на коллегии Минстроя по теме нацпроекта «Жилье и городская среда».



«Сегодня по тем данным, которые мы имеем, взять ипотечный кредит и выплачивать его <...> могут порядка 46% семей. К 2024 году доля семей должна превысить 50% и стремиться к 60%», — сказал Плутник.

По его словам, средний доход семьи, которая выплачивает ипотечный кредит, составляет 70—80 тыс. рублей в месяц, средняя стоимость купленной квартиры — 2,9 млн рублей, а средний платеж по ипотеке — 21—22 тыс. в месяц. «Мы посмотрели, что с 2000 года более 9 млн семей приобрели жилье с ипотекой, из них в 2017—2019 года — более 3,5 млн семей. При этом, у более 70% ипотечных заемщиков есть дети, а у 40% — два и более ребенка», — отметил Плутник.

По данным «ДОМ.РФ», из 5 млн семей, которые в 2024 году будут ежегодно улучшать жилищные условия, брать ипотеку на эти цели будет 2,3 млн семей.

Плутник считает, что снижение ипотечных ставок ниже 9% в 2020 году откроет дополнительный спрос на этот вид кредита. «В этом году [средняя] ставка [будет] в районе 10%, но мы понимаем, что в следующем году ставка уже, если ничего не произойдет, будет ниже 9%. Это откроет дополнительный платежеспособный спрос», — отметил Плутник.

По его словам, в конце 2019 года на общий уровень процентных ставок окажут слияние в том числе программа «дальневосточный ипотеки» под 2% годовых, а также программа льготной ипотеки для многодетных семей под 6%.

Ипотечный портфель сегодня составляет 7% от ВВП, добавил Плутник. «Это очень низкий показатель в мировом масштабе. К 2024 году, думаю, что этот показатель увеличится в России в два раза. При этом качество ипотеки сохранится на том же уровне, что и сегодня», — считает гендиректор «ДОМ.РФ».