Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение банку «Московское Ипотечное Агентство», так как выявила признаки недобросовестной конкуренции при продвижении услуг. Об этом говорится в сообщении ведомства.

На своем официальном сайте банк размещал информацию о предоставляемых им услугах. При продвижении услуг, которые связаны с рисками потери денежных средств для клиентов, кредитная организация в первую очередь указывала не на качество и характеристики обслуживания, а на участие в уставном капитале банка правительства Москвы.

Банком использовались, в том числе, следующие формулировки: «100% акционер банка – город Москва. Ваш вклад под надежной защитой!» <…> «КБ «МИА» (АО) предлагает Вам разместить временно свободные денежные средства в надежном банке со 100% государственным участием».

Наличие государственного (муниципального) участия в капитале кредитной организации не влияет на исполнение ею своих обязательств, так как Российская Федерация и ее субъекты не отвечают по обязательствам кредитных организаций. Соответственно, этот критерий не повышает финансовую устойчивость и платежеспособность таких организаций.

Как прокомментировал действия банка заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, использование финансовыми организациями при продвижении своих услуг указания на государственное участие в уставном капитале может создавать у потребителей впечатление о повышенной надежности таких организаций. В некоторых случаях это может приводить к возникновению у них преимущества перед другими участниками рынка финансовых услуг. В случае выявления и у других банков аналогичного неконкурентного подхода к продвижению своих услуг, будут приниматься предусмотренные законодательством меры, подчеркнул Кашеваров.