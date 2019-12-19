Сезонно сглаженный рост розничного кредитования в октябре — ноябре с поправкой на динамику ипотечных ценных бумаг и списание части портфеля одним из банков на ипотечного агента стабилизировался чуть ниже уровне августа — сентября. Такие данные приводятся в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Сезонно сглаженные темпы роста необеспеченного потребительского кредитования в октябре после перехода на расчет показателя долговой нагрузки заемщика снизились с 1,7% до 1,5% месяц к месяцу, указывая на постепенное замедление темпов роста портфеля, не угрожающее экономическому росту. Трехмесячный средний аннуализированный рост составил 15,7%. Это может указывать на плавную реакцию потребительского кредитования на повышение коэффициентов риска в зависимости от ПДН заемщика с октября 2019 года, говорится в докладе.

Согласно данным департамента исследований и прогнозирования ЦБ, в годовом выражении темпы роста розничного портфеля банковского сектора по итогам ноября замедлились до 18,7%, в том числе темпы роста рублевого розничного кредитования составили 18,9% год к году после 21% в сентябре. С учетом динамики основного долга по ипотечным ценным бумагам и октябрьского списания части розничного портфеля темпы роста рублевого розничного кредитования замедлились с 21,7% год к году в сентябре до 19,7% в ноябре.

«На динамику розничного портфеля банковского сектора значительно повлияло очередное списание части портфеля розничных кредитов в октябре в обеспечение будущего выпуска ипотечных ценных бумаг. Секьюритизация позволяет снизить риск-вес при расчете норматива достаточности капитала и поэтому является привлекательным для некоторых банков инструментом», — пишут аналитики.



Аналитики отмечают, что среди розничных банков основной вклад в рост портфеля необеспеченного потребительского кредитования с начала года вносят крупные и средние банки с высоким запасом капитала. Крупные и средние банки с низким запасом капитала с апреля 2019 года стали демонстрировать заметно более медленные (по сравнению с группой крупных и средних банков с высоким запасом капитала) темпы роста. Это может быть связано с повышением коэффициентов риска по потребительским кредитам с полной стоимостью кредита от 10% до 30% с 1 апреля 2019 года, которое, возможно, стало ограничивать наращивание портфеля прежними темпами.

Небольшие розничные банки независимо от уровня запаса достаточности капитала демонстрируют более умеренные темпы роста необеспеченного потребительского кредитования на протяжении 2019 года. При этом по итогам октября размер соответствующих портфелей потребительских кредитов незначительно сократился, что может быть связано не столько с ограничениями по запасу капитала после очередного повышения риск-коэффициентов для рисковых заемщиков, сколько с другими факторами, судить об устойчивости которых следует на более длинном периоде наблюдения, заключают эксперты.

В числе прочего в «Трендах» отмечается, что рублевое корпоративное кредитование продолжает расти темпами, оцениваемыми как устойчивые в долгосрочном периоде.

«Сохраняющийся положительный кредитный импульс от роста кредитования поддерживает рост внутреннего спроса в экономике. При этом снижение кредитного импульса по требованиям банковской системы к населению не препятствует ускорению роста потребления на фоне роста доходов населения. Кредитный импульс по требованиям к нефинансовым организациям держится выше нуля с начала 2019 года», — отмечают авторы материала.



В бюллетене «О чем говорят тренды» подчеркивается, что содержащиеся в нем выводы могут не совпадать с официальной позицией Банка России.