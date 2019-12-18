Банкиры считают заградительные тарифы, применяемые к сомнительным с точки зрения антиотмывочного законодательства клиентам или операциям, эффективными в борьбе с обналичиванием. Банки не намерены полностью отказываться от них из-за претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом пишет «Коммерсант» .

В среду, 18 декабря, антимонопольная служба заявила, что намерена наказывать банки за использование «прогрессивной тарификации» при переводе средств от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц под прикрытием антиотмывочного законодательства. Тарифы могут достигать 30% от суммы операции. В службе отметили, что иным выходом из ситуации видят изменение банковского законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.

По словам представителей банков, они изучили свои тарифы и либо скорректировали их, либо не увидели юридических рисков в их использовании.

«Банк России исходит из недопустимости взимания банками повышенных комиссий по операциям с низким риском легализации (отмывания) доходов», — отметили в пресс-службе ЦБ. В частности, к ним относятся перечисление зарплаты, платежи самозанятым, дивиденды, алименты и т. п.

Как считают эксперты, комиссии до 30% от суммы операции имеют единственную цель — сделать проведение сомнительной с точки зрения антиотмывочного законодательства операции экономически нецелесообразным, не допустить ее проведения. У отдельных игроков размер комиссий совпадает с процентами, взимаемыми за обналичивание денежных средств. И если банк вовлечен в сомнительную деятельность, для него такие комиссии могут являться оправданием перед регулятором, якобы банк сделал все возможное, указывают эксперты. В подобной ситуации вмешательство ФАС представляется малоэффективным.