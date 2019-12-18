Объем заявок составил 52,8 млрд рублей от 60 участников. В процессе букбилдинга ставка купона была снижена с диапазона 6,70-6,60% до 6,45% годовых, что соответствует эффективной доходности 6,61% годовых.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 1092 дня. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Эмитент определил все купоны до конца срока обращения облигаций равной ставке первого купона.

Дата начала размещения запланирована на 24 декабря 2019 года.

Организаторами размещения выступают ПАО Банк ЗЕНИТ, «Московский Кредитный Банк» (ПАО), АО «Сбербанк КИБ».

Агент по размещению - ПАО Банк ЗЕНИТ.

Биржевые облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00161-A-001P-02E от 09.12.2019. Объем программы до 100 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения не более, чем по истечении 30 (Тридцати) лет с даты начала размещения биржевых облигаций.

Размещение является первым с 2010 года публичным предложением облигаций Татнефти на рынке.