Держатели всех карт платежной системы «Мир», выпущенных банком «Возрождение», получили возможность пользоваться удобным и безопасным мобильным платежным сервисом Samsung Pay. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. Magnetic Secure Transmission), эмулирующей магнитную полосу, оплачивать покупки смартфонами Samsung можно везде, где принимаются обычные банковские карты, даже на терминалах, не поддерживающих бесконтактную оплату», — говорится в релизе.

В сервисе Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита, что обеспечивает максимальную безопасность платежных операций по карте: используется токен (специальный цифровой код) вместо реального номера карты, каждая попытка оплаты обязательно подтверждается по отпечатку пальца, радужке глаз или pin-коду приложения, а за безопасность на программном и аппаратном уровнях независимо от операционной системы устройства отвечает встроенная система безопасности Samsung KNOX.