Первое обучающее мероприятие прошло в Москве, в головном офисе банка. В мероприятии приняли участие представители 25 строительных компаний и агентств недвижимости.

Одной из ключевых тем мероприятия стала государственная программа поддержки многодетных семей в размере 450 тыс. рублей для погашения задолженности по ипотечному кредиту. В ходе встречи также были обсуждены эскроу счета для депонирования средств покупателей недвижимости и market place ДОМ.РФ с возможностью выбора объекта недвижимости и подачи заявки на получение ипотеки в режиме онлайн.

В рамках обучения сотрудники профильных подразделений банка рассказали участникам об отдельных продуктах банка и процессах ипотечного кредитования, а также обсудили самые актуальные вопросы, связанные с рынком недвижимости.

«Школа ипотеки Банка ДОМ.РФ» позволяет повысить степень информированности сотрудников наших партнеров не только о наших ипотечных продуктах, но и о существующих программах государственной поддержки по улучшению жилищных условий. Обучение направлено на получение профессиональных знаний участников о рынке недвижимости и развитие индивидуальных навыков. В конечном счете проект будет способствовать более широкому распространению информации о банковских услугах и повышению финансовой грамотности населения», – отметил Артем Саркисян, директор Управления продажами Банка ДОМ.РФ.

«Школа ипотеки Банка ДОМ.РФ» будет проводиться регулярно, раз в месяц, по всей России в регионах присутствия Банка ДОМ.РФ. Пройти обучение можно как очно, так и в режиме онлайн.

Получить подробную информацию и записаться на ближайшее обучающее мероприятие «Школы ипотеки Банка ДОМ.РФ» возможно, направив запрос на sfe@domrf.ru.