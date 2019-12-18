Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам декабрьского заседания.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков. Семь членов регулятора выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, два — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Регулятор вместе с этим подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Доходность бумаг при этом может увеличиваться или снижаться в зависимости от экономической активности и уровня цен. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на 80 триллионов иен в год, говорится в релизе Банка Японии.

ЦБ ожидает, что тенденция к умеренному росту японской экономики сохранится, поскольку предполагает, что влияние со стороны замедления роста зарубежных экономик на внутренний спрос будет ограниченным.

Среди рисков для перспектив экономики японский регулятор назвал последствия протекционистских мер, ситуация в развивающихся экономиках и странах, ориентированных на экспорт, таких как Китай, а также развитие ситуации вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit).