Азиатско-Тихоокеанский Банк ввел вклад «Праздничный бонус» . Оформить его можно в рублях на 367 дней.

Проценты по вкладу начисляются по периодам — от 3% до 7%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,26%. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Возможны дополнительные взносы. Расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов осуществляется в конце срока.