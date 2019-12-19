Ускорение роста российской экономики, начавшееся в III квартале, продолжилось в IV квартале 2019 года, при этом еще в III квартале влияние бюджетного сектора на рост ВВП сменилось со сдерживающего на стимулирующее. Такие выводы содержатся в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Аналитики ЦБ указывают, что в III квартале и октябре 2019 года рост доходов расширенного бюджета в реальном выражении замедлился в результате падения нефтегазовых поступлений. При этом рост ненефтегазовых доходов ускорился благодаря заметному увеличению поступлений по НДС и налогу на прибыль.

В свою очередь бюджетные расходы в III квартале и октябре значительно выросли в реальном выражении. «Ускорилось исполнение всех категорий расходов экономической классификации. Отметим существенный рост капитальных вложений — почти двукратный в октябре. Это во многом отражает активизацию финансирования национальных проектов», — отмечается в «Трендах».

Аналитики обращают внимание на три особенности исполнения расходов в 2019 году. Первая — слабое исполнение расходов в первой половине текущего года относительно 2018-го и догоняющее расходование средств во второй половине 2019-го. Вторая — значительно более высокая степень исполнения расходов регионами по сравнению с федеральным центром. Третья особенность — сильное отставание динамики процентных расходов от показателей 2018 года, прежде всего по обслуживанию внешнего долга.

Авторы доклада констатируют, что «влияние на рост ВВП со стороны бюджетного сектора сменилось со сдерживающего на стимулирующее». По их оценке, прямой положительный эффект в III квартале и октябре составляет около 0,5 и 1 процентного пункта ВВП соответственно после отрицательного эффекта в 0,5—1 п. п. в I—II кварталах. По мнениюэкспертов ЦБ, прямой эффект мог дополниться положительным косвенным влиянием через повышение доверия экономических агентов к проводимой бюджетной политике.

«Мы ожидаем, что стимулирующее влияние бюджета на рост ВВП получит развитие в IV квартале в условиях снижения объема изъятия средств из частного сектора через бюджетный канал относительно соответствующего периода 2018 года, а также дальнейшей активизации роста бюджетных расходов, в том числе финансирования национальных проектов. В целом за 2019 год мы ожидаем околонулевого влияния на рост ВВП со стороны бюджета», — говорится в обзоре.

Авторы прогнозируют, что рост российской экономики продолжит ускоряться и выйдет на потенциальные темпы в первом полугодии 2020 года. Это произойдет в основном за счет улучшения динамики внутреннего спроса, которое позволяет компенсировать негативное влияние пониженных темпов роста мировой экономики на динамику российского экспорта. Оживление потребительских расходов, а также догоняющая динамика расходования бюджетных средств во втором полугодии способствуют ускорению роста внутреннего спроса.

«Наша текущая оценка роста ВВП в IV квартале 2019 года была повышена до 0,3% квартал к кварталу по сравнению с оценкой на уровне 0,2% квартал к кварталу в октябре. Динамика краткосрочных показателей в сочетании с рядом опережающих индикаторов деловой активности позволяет ожидать постепенного ускорения роста ВВП в течение первого полугодия 2020 года до темпов, соответствующих потенциалу», — пишут аналитики. В докладе указано, что, согласно ноябрьским оценкам, в I квартале 2020 года рост ВВП в квартальном выражении может составить 0,3% (в октябре была такая же оценка), во II квартале следующего года — 0,3—0,4%. Оценки могут быть существенно скорректированы по мере дальнейшего выхода краткосрочной статистики в ближайшие месяцы, следует из материала.



В бюллетене «О чем говорят тренды» подчеркивается, что содержащиеся в нем выводы могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

