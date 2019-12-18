ВТБ в рамках работы с компаниями среднего и малого бизнеса запускает платформу небанковских сервисов. Предприниматели смогут в режиме онлайн подключать необходимые услуги для автоматизации своей деятельности, отмечается в сообщении банка.

Новый ресурс предлагает клиентам решения по ведению бухгалтерского учета и сдаче налогов от «1С», круглосуточную юридическую поддержку бизнеса от Европейской юридической службы, пакет услуг по выводу бизнеса в онлайн от «РУ-Центра». Кроме того, предпринимателям доступен поиск фрилансеров для решения разовых задач от Freelance.ru, услуга по управлению торговлей от «Моего дела», а также экспресс-сервисы по проверке контрагентов от компании «СКБ Контур» и по проверке и регистрации товарных знаков от «Онлайн Патента».

Пользователи платформы могут моментально оплатить со счета в ВТБ или другом банке нужную услугу и сразу начать ею пользоваться. Данный функционал обеспечен сервисом бизнес-расчетов от компании Seeneco. Часть представленных услуг можно также подключить с применением промокодов, дающих право на бесплатное использование или значительную скидку при покупке. Интегрированный модуль предиктивной аналитики на основе предпочтений пользователей вырабатывает рекомендации по выбору будущих услуг.

В новостном блоке пользователи могут проверить налоговый календарь, получить информацию об изменениях в законодательстве, регулирующем деятельность юридических лиц, следить за актуальными событиями на банковском рынке. В функционале сервиса реализована возможность делиться информацией, размещенной на платформе, в социальных сетях.

Небанковскими сервисами, представленными на платформе, могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые являются клиентами не только ВТБ, но и сторонних банков. Для этого необходимо пройти процедуру оформления на сайте mp.vtb.ru. Клиенты ВТБ, имеющие доступ в интернет-банк «ВТБ Бизнес Онлайн», могут зарегистрироваться на платформе, используя учетные данные от этой системы. Для каждого пользователя создается личный кабинет, где можно отслеживать статус подписок на партнерские сервисы и управлять ими.

«Передача информации, включая данные регистрации, авторизации и характеристики профиля пользователя, история выбора и работы с сервисами, происходит по защищенным каналам и недоступна злоумышленникам», — заверяют в ВТБ.



Платформа небанковских сервисов построена на базе собственной разработки ВТБ, реализована в едином стиле с интернет-банком «ВТБ Бизнес Онлайн» и имеет открытые API для интеграции с внешними партнерскими сервисами. На нее можно попасть из раздела «Малый бизнес» на сайте ВТБ.