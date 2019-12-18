Витабанк снизил ставки по вкладам .

Теперь «Вита Максимум» (от 50 тыс. рублей на шесть месяцев) открывается под 6,1% (ранее — под 6,5%), а «Дольче Вита Плюс» (от 10 тыс. рублей на один год) — под 5,9% годовых (вместо 6,2%).

«Пенсионный» (от 10 тыс. рублей на один год) можно оформить под 6% годовых (ранее – под 6,3%).

По трем вышеперечисленным вкладам проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Процентная ставка по депозиту «Рантье» (от 100 тыс. рублей на один год) составляет 5,8% годовых (вместо 6%). Возможно частичное снятие до минимальной суммы вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Вклады «Дольче Вита Плюс» и «Рантье» можно пополнять в течение первых 60 дней, а «Пенсионный» — в течение первых 180 дней.