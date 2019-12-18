Группа «ВЭБ.РФ» и лизинговая компания «ТрансФин-М» объявили в среду, 18 декабря, о создании единого оператора железнодорожного подвижного состава на базе ООО «Атлант».

Как поясняется в сообщениях сторон, завершена сделка по вхождению ВЭБа в капитал «Атланта»: государственная корпорация развития получила 25% акций железнодорожного оператора. Остальные 75% акций «Атланта» сохранятся в собственности «ТрансФин-М».

ВЭБ планирует передать «Атланту» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов — около 40 тыс. единиц — на рыночных условиях. По первым 17 тыс. вагонов договоры подписаны, передача подвижного состава уже ведется.

Как пояснил заместитель председателя ВЭБа Артем Довлатов, концепция развития лизинга в группе предполагает выход из операционного лизинга железнодорожных вагонов. По его словам, новый проект «может стать источником увеличения доходов от парка вагонов, в том числе за счет ожидаемого роста стоимости акционерного владения».

В результате планируемого объединения парков обеих компаний «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов. «Таким образом, на рынке подвижного состава появится еще один крупный железнодорожный оператор, который будет способствовать повышению уровня конкуренции среди лидеров отрасли», — отмечают стороны соглашения.

Напомним, у «ТрансФин-М» в ноябре этого года сменился акционер : по итогам сделки с НПФ «Благосостояние» компания «ТФМ-Гарант», представляющая интересы бывшего топ-менеджера РЖД Алексея Тайчера и его партнеров, стала официальным владельцем 100% лизинговой компании. Для одобрения сделки Федеральная антимонопольная служба потребовала от Тайчера «полного устранения аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности». Тайчер до конца 2018 года возглавлял «дочку» РЖД — Федеральную грузовую компанию, крупнейшего оператора железнодорожных вагонов в России, а затем стал советником гендиректора РЖД Олега Белозерова на общественных началах, курирующим логистический блок. Впоследствии стало известно, что Тайчер ушел с поста советника .



СМИ сообщали о намерении Тайчера создать компанию — оператора железнодорожных вагонов на базе активов «ТрансФин-М» и «ВЭБ-лизинга» .