Участники парламентских слушаний в Совете Федерации, посвященных нацпроекту «Демография», рекомендуют Минфину, Министерству труда и соцзащиты РФ и Минэкономразвития проработать вопрос введения дополнительных мер поддержки семей с детьми, например, разрешить им тратить материнский капитал на покупку отечественных автомобилей.

«Министерству экономического развития РФ, Министерству финансов РФ, Министерству труда и социального развития РФ проработать возможность введения дополнительных мер поддержки семей, имеющих детей, например, направлять средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение автомобиля отечественного производства», — говорится в тексте рекомендаций по итогам слушаний.

Также среди возможных мер дополнительной поддержки семей, как следует из рекомендаций, может быть выплата пособий в период декретного отпуска в размере детского прожиточного минимума на всех детей, находящихся на иждивении, а не только на новорожденного. Кроме того, предлагается определить женщинам, родившим до 25 лет первого ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере не менее 40% от средней зарплаты по региону.

В конце октября депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым повторно внесли в Госдуму законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на покупку российских автомобилей стоимостью до миллиона рублей.