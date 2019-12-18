Команды-победительницы сезонных игр в трех номинациях – «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» и «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» - соревновались за «Бриллиантовую сову». Также была еще одна номинация – «За волю к победе», и в ней за «Хрустальную сову» состязались команды, которым в 2019 году не удалось стать обладателями сезонной совы, но которые сохранили при этом желание получить ее.

Ведущей финала была генеральный директор, учредитель проекта «Интеллектуальный кубок» Елена Елисеенкова. В начале мероприятия в роли ее соведущего выступил капитан команды Банка «Восточный» Александр Рукавишников. Команда банка «Восточный» - один из старейших участников «Интеллектуального кубка», многократный обладатель приза «Хрустальная сова», двукратный обладатель приза «Бриллиантовая сова».

В преддверии начала игры с приветственным словом к участникам мероприятия обратилась заместитель директора сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» Олеся Федорова. Она пожелала всем командам удачной игры и особо отметила, что система платежных сервисов «Золотая Корона» и ГК «Центр финансовых технологий» очень довольны и горды партнерскими отношениями, которые сложились между ними и «Интеллектуальным кубком». ГК ЦФТ и СПС «Золотая корона» являются генеральными партнерами «Интеллектуального кубка».

В номинации «Самый интеллектуальный банк»:

1-е место – Банк «Восточный»

Иван Баринов

Юрий Белозеров

Михаил Волхонский

Ангелина Дмитракова

Екатерина Рязанова

Никита Шатилов

Олег Павловский

Александр Рукавишников - капитан команды

2-е место – Абсолют Банк

Олег Цетлин

Маргарита Барсегян

Елена Булдакова

Анна Гановичева

Анна Романова

Антон Егоркин - капитан команды

3-е место – Банк России

Никита Золотарев

Олег Гаас

Екатерина Петренева

Сергей Рубцов

Артур Ахметов

Павел Аверин – капитан команды

В номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере»

1-е место - Группа компаний «НРК – Р.О.С.Т.»

Вадим Протасенко

Артем Хруцкий

Надежда Потапова

Денис Кириченко

Вадим Кондрашев

Алексей Шувалов

Роман Кочнев - капитан команды

2-е место – Фонд доверительного управления «Красивые люди»

Дмитрий Гасилин

Павел Голубев

Андрей Осипов

Анна Русских

Евгений Коватенков

Алексей Фунтов – капитан команды

3-е место – ГК «Регион»

Екатерина Балашова

Алексей Буторин

Марина Ковшина

Ирина Кузина

Алексей Мещеряков

Юлия Белова

Марина Виноградова

Валерий Вайсберг – капитан команды

В номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа»:

1-е место – АО «Гипротрубопровод»

Денис Элькис

Альберт Кужин

Амина Хафизова

Кирилл Рахманов

Денис Микшис

Александр Касперский – капитан команды

2-е место – ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Роман Рябухин

Татьяна Иванова

Эмин Исмаилов

Анастасия Ильчибаева

Елена Пахова

Павел Матвеев

Лев Цао

Николай Козаченко - капитан команды

3-е место – АО «Зарубежнефть»

Екатерина Полтавцева

Кирилл Дубровин

Виталий Погорелов

Максим Устимчук

Олег Анисимович

Дмитрий Попов

Екатерина Тапильская – капитан команды

В номинации «За волю к победе» Хрустальную сову получила команда банка «Ренессанс Кредит»

Дмитрий Семенов

Михаил Горчаков

Анна Боровкова

Александр Мищенко

Павел Иванов

Галина Кудрявцева – капитан команды

Первое место в разминке заняла команда АО «Гипротрубопровод», которая также стала обладательницей Бриллиантовой совы в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа».

В финале «Интеллектуального кубка» приняли участие следующие команды:

Банк России

Банки.ру

Банк «Восточный»

Банк «Ренессанс Кредит»

Абсолют Банк

ФОРА-БАНК

Новикомбанк

Nordea Bank

БайкалИнвестБанк

Ассоциация банков России

QIWI

ФДУ «Красивые люди»

СК «Арсеналъ»

ГК «Регион»

НРК Р.О.С.Т.

Платежный сервис «Золотая Корона»

АО «Гипротрубопровод»

АО «Зарубежнефть»

ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Интеллектуальный кубок проходит при поддержке Ассоциации банков России.

Генеральные партнеры: Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) и Система платежных сервисов «Золотая Корона».