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Ведущей финала была генеральный директор, учредитель проекта «Интеллектуальный кубок» Елена Елисеенкова. В начале мероприятия в роли ее соведущего выступил капитан команды Банка «Восточный» Александр Рукавишников. Команда банка «Восточный» - один из старейших участников «Интеллектуального кубка», многократный обладатель приза «Хрустальная сова», двукратный обладатель приза «Бриллиантовая сова».

В преддверии начала игры с приветственным словом к участникам мероприятия обратилась заместитель директора сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» Олеся Федорова. Она пожелала всем командам удачной игры и особо отметила, что система платежных сервисов «Золотая Корона» и ГК «Центр финансовых технологий» очень довольны и горды партнерскими отношениями, которые сложились между ними и «Интеллектуальным кубком». ГК ЦФТ и СПС «Золотая корона» являются генеральными партнерами «Интеллектуального кубка».

В номинации «Самый интеллектуальный банк»:

1-е место – Банк «Восточный»

  • Иван Баринов   
  • Юрий Белозеров    
  • Михаил Волхонский   
  • Ангелина Дмитракова   
  • Екатерина Рязанова  
  • Никита Шатилов 
  • Олег Павловский 
  • Александр Рукавишников -  капитан команды

2-е место – Абсолют Банк

  • Олег Цетлин
  • Маргарита Барсегян
  • Елена Булдакова
  • Анна Гановичева
  • Анна Романова
  • Антон Егоркин - капитан команды

3-е место – Банк России

  • Никита Золотарев   
  • Олег Гаас   
  • Екатерина Петренева  
  • Сергей Рубцов   
  • Артур Ахметов  
  • Павел Аверин – капитан команды

В номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере»

1-е место - Группа компаний «НРК – Р.О.С.Т.»

  • Вадим Протасенко
  • Артем Хруцкий
  • Надежда Потапова
  • Денис Кириченко
  • Вадим Кондрашев
  • Алексей Шувалов
  • Роман Кочнев - капитан команды

2-е место – Фонд доверительного управления «Красивые люди»

  • Дмитрий Гасилин
  • Павел Голубев
  • Андрей Осипов
  • Анна Русских
  • Евгений Коватенков
  • Алексей Фунтов – капитан команды

3-е место – ГК «Регион»

  • Екатерина Балашова
  • Алексей Буторин
  • Марина Ковшина
  • Ирина Кузина
  • Алексей Мещеряков
  • Юлия Белова
  • Марина Виноградова
  • Валерий Вайсберг – капитан команды

В номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа»:

1-е место – АО «Гипротрубопровод»

  • Денис Элькис
  • Альберт Кужин
  • Амина Хафизова
  • Кирилл Рахманов
  • Денис Микшис
  • Александр Касперский – капитан команды

2-е место – ООО «ЛЛК-Интернешнл»

  • Роман Рябухин  
  • Татьяна Иванова 
  • Эмин Исмаилов 
  • Анастасия Ильчибаева  
  • Елена Пахова   
  • Павел Матвеев
  • Лев Цао 
  • Николай Козаченко - капитан команды

3-е место – АО «Зарубежнефть»

  • Екатерина Полтавцева
  • Кирилл Дубровин
  • Виталий Погорелов
  • Максим Устимчук
  • Олег Анисимович
  • Дмитрий Попов
  • Екатерина Тапильская – капитан команды

В номинации «За волю к победе» Хрустальную сову получила команда банка «Ренессанс Кредит»

  • Дмитрий Семенов
  • Михаил Горчаков
  • Анна Боровкова
  • Александр Мищенко
  • Павел Иванов
  • Галина Кудрявцева – капитан команды

Первое место в разминке заняла команда АО «Гипротрубопровод», которая также стала обладательницей Бриллиантовой совы в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа».

В финале «Интеллектуального кубка» приняли участие следующие команды:

  • Банк России
  • Банки.ру
  • Банк «Восточный»
  • Банк «Ренессанс Кредит»
  • Абсолют Банк
  • ФОРА-БАНК
  • Новикомбанк
  • Nordea Bank
  • БайкалИнвестБанк
  • Ассоциация банков России
  • QIWI
  • ФДУ «Красивые люди»
  • СК «Арсеналъ»
  • ГК «Регион»
  • НРК Р.О.С.Т.
  • Платежный сервис «Золотая Корона»
  • АО «Гипротрубопровод»
  • АО «Зарубежнефть»
  • ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Интеллектуальный кубок проходит при поддержке Ассоциации банков России.

Генеральные партнеры: Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) и Система платежных сервисов «Золотая Корона».