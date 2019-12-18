Мероприятие прошло 12 декабря на площадке концертного зала Borodino Hall.
Команды-победительницы сезонных игр в трех номинациях – «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» и «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» - соревновались за «Бриллиантовую сову». Также была еще одна номинация – «За волю к победе», и в ней за «Хрустальную сову» состязались команды, которым в 2019 году не удалось стать обладателями сезонной совы, но которые сохранили при этом желание получить ее.
Ведущей финала была генеральный директор, учредитель проекта «Интеллектуальный кубок» Елена Елисеенкова. В начале мероприятия в роли ее соведущего выступил капитан команды Банка «Восточный» Александр Рукавишников. Команда банка «Восточный» - один из старейших участников «Интеллектуального кубка», многократный обладатель приза «Хрустальная сова», двукратный обладатель приза «Бриллиантовая сова».
В преддверии начала игры с приветственным словом к участникам мероприятия обратилась заместитель директора сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» Олеся Федорова. Она пожелала всем командам удачной игры и особо отметила, что система платежных сервисов «Золотая Корона» и ГК «Центр финансовых технологий» очень довольны и горды партнерскими отношениями, которые сложились между ними и «Интеллектуальным кубком». ГК ЦФТ и СПС «Золотая корона» являются генеральными партнерами «Интеллектуального кубка».
В номинации «Самый интеллектуальный банк»:
1-е место – Банк «Восточный»
- Иван Баринов
- Юрий Белозеров
- Михаил Волхонский
- Ангелина Дмитракова
- Екатерина Рязанова
- Никита Шатилов
- Олег Павловский
- Александр Рукавишников - капитан команды
2-е место – Абсолют Банк
- Олег Цетлин
- Маргарита Барсегян
- Елена Булдакова
- Анна Гановичева
- Анна Романова
- Антон Егоркин - капитан команды
3-е место – Банк России
- Никита Золотарев
- Олег Гаас
- Екатерина Петренева
- Сергей Рубцов
- Артур Ахметов
- Павел Аверин – капитан команды
В номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере»
1-е место - Группа компаний «НРК – Р.О.С.Т.»
- Вадим Протасенко
- Артем Хруцкий
- Надежда Потапова
- Денис Кириченко
- Вадим Кондрашев
- Алексей Шувалов
- Роман Кочнев - капитан команды
2-е место – Фонд доверительного управления «Красивые люди»
- Дмитрий Гасилин
- Павел Голубев
- Андрей Осипов
- Анна Русских
- Евгений Коватенков
- Алексей Фунтов – капитан команды
3-е место – ГК «Регион»
- Екатерина Балашова
- Алексей Буторин
- Марина Ковшина
- Ирина Кузина
- Алексей Мещеряков
- Юлия Белова
- Марина Виноградова
- Валерий Вайсберг – капитан команды
В номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа»:
1-е место – АО «Гипротрубопровод»
- Денис Элькис
- Альберт Кужин
- Амина Хафизова
- Кирилл Рахманов
- Денис Микшис
- Александр Касперский – капитан команды
2-е место – ООО «ЛЛК-Интернешнл»
- Роман Рябухин
- Татьяна Иванова
- Эмин Исмаилов
- Анастасия Ильчибаева
- Елена Пахова
- Павел Матвеев
- Лев Цао
- Николай Козаченко - капитан команды
3-е место – АО «Зарубежнефть»
- Екатерина Полтавцева
- Кирилл Дубровин
- Виталий Погорелов
- Максим Устимчук
- Олег Анисимович
- Дмитрий Попов
- Екатерина Тапильская – капитан команды
В номинации «За волю к победе» Хрустальную сову получила команда банка «Ренессанс Кредит»
- Дмитрий Семенов
- Михаил Горчаков
- Анна Боровкова
- Александр Мищенко
- Павел Иванов
- Галина Кудрявцева – капитан команды
Первое место в разминке заняла команда АО «Гипротрубопровод», которая также стала обладательницей Бриллиантовой совы в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа».
В финале «Интеллектуального кубка» приняли участие следующие команды:
- Банк России
- Банки.ру
- Банк «Восточный»
- Банк «Ренессанс Кредит»
- Абсолют Банк
- ФОРА-БАНК
- Новикомбанк
- Nordea Bank
- БайкалИнвестБанк
- Ассоциация банков России
- QIWI
- ФДУ «Красивые люди»
- СК «Арсеналъ»
- ГК «Регион»
- НРК Р.О.С.Т.
- Платежный сервис «Золотая Корона»
- АО «Гипротрубопровод»
- АО «Зарубежнефть»
- ООО «ЛЛК-Интернешнл»
Интеллектуальный кубок проходит при поддержке Ассоциации банков России.
Генеральные партнеры: Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) и Система платежных сервисов «Золотая Корона».
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