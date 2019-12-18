В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предлагают принимать меры регулирования в отношении банков, которые используют прогрессивные комиссии при переводах средств физлицам от юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, на которое ссылается «Прайм» .

В ведомстве отмечают тенденцию на установление прогрессивных тарифных сеток для таких операций и повышение комиссий на вывод средств при закрытии счета клиента.

Как отмечает агентство, подобное поведение приводит к удорожанию банковских услуг, в том числе и для добросовестных участников рынка, и «вызывает не только недовольство у потребителей, но и серьезную озабоченность ФАС России в части экономической обоснованности, правомерности и эффективности применения так называемых «антиотмывочных» тарифов».

Помимо регулирования, ФАС предлагает пересмотреть соответствующее законодательство. «ФАС России инициировала работу по обсуждению данного вопроса с профильными органами власти, а также Банком России в целях выработки единой позиции по решению рассматриваемого вопроса», — передает агентство слова службы.

Ранее в ФАС обратили внимание на высокие ставки по переводам между юридическими лицами: банковская комиссия ограничена определенной суммой, но для расчетов компаний с населением таких ограничений нет и тарифы могут достигать 10%.