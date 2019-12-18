Транскапиталбанк снизил ставки по кредитам на покупку недвижимости . Величина снижения составила до 1 процентного пункта в зависимости от программы.

Теперь при покупке жилья на первичном , вторичном рынке или при рефинансировании процентная ставка варьируется от 8,49% до 8,79% годовых. При приобретении нежилой недвижимости взимается надбавка к ставке в размере 6 п. п.

«При отказе клиента от индивидуального договора личного или титульного страхования надбавка к ставке составит 2,5 и 1 процентный пункт соответственно», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Для госслужащих и сотрудников компаний с численностью от 500 человек действует скидка к ставке в размере 0,5 п. п. При покупке комнаты или жилого дома ставка будет выше на 1 п. п., а при приобретении объектов с баланса ТКБ (либо Инвестторгбанка) она будет снижена на 1 п. п. При подтверждении дохода справкой по форме Транскапиталбанка надбавка составит 0,75 п. п., для ИП — 0,5 п. п., при оформлении кредита без подтверждения дохода — 0,5 п. п. При несоответствии стажа работы заемщика требованиям банка применяется надбавка в размере 0,25 п. п.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 20% от стоимости квартиры или апартаментов, 30% от стоимости комнаты или таунхауса (20% — при выкупе последней доли), 50% от стоимости дома с землей либо коммерческой недвижимости. Максимальная сумма финансирования ограничена только при покупке нежилой недвижимости (6 млн рублей). Кредиты предоставляются на срок до 25 лет.

По желанию клиента банк предоставляет возможность уменьшить ставку за счет уплаты единовременной комиссии: итоговая ставка может быть снижена на 0,5, 1 или 1,5 п. п. при внесении платежа в размере 1,5%, 3% или 4,5% от суммы кредита.



Аналогичные условия действуют в Инвестторгбанке.