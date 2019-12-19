Совкомбанк внес изменения в линейку вкладов .

По вкладу «Удобный» увеличены ставки на 0,1 п. п. по срокам до года.

По остальным вкладам ставки в рублях снижены на 0,2 п. п.

«Зимний праздник с Халвой» (на два, шесть месяцев и один год) открывается под 5,6—6,1%, а «Удобный» (на срок от трех месяцев до трех лет) — под 5,4—6% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Постоянный доход» (от 30 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) можно разместить под 4,4—5,5% годовых. Выплата процентов — ежемесячно.

Все вклады можно пополнять.

При использовании вкладчиками карты «Халва» возможно увеличение ставки по вкладам на 1 п. п.

Завершен прием вклада «Максимальный доход», теперь он доступен только для пролонгации.