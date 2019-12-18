Чиновники обсуждают вопрос возможной передачи 50% акций Сбербанка от ЦБ другой госструктуре, пишет «Коммерсант» . По словам собеседников издания, нельзя исключать, что инициатором такой передачи выступает сам банк, который находится в конфликте с регулятором, так как не желает подключаться к Системе быстрых платежей (СБП).

Сейчас ЦБ владеет 50% плюс 1 акцией Сбербанка. По закону «О Центральном банке» уменьшение или отчуждение доли его участия в уставном капитале банка, приводящее к сокращению ниже этого уровня, осуществляется на основании федерального закона. В октябре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что практического решения у вопроса передачи доли ЦБ в Сбербанке правительству пока нет. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что доля Банка России в Сбербанке — минимально возможная по закону, а менять этот закон нет оснований. Таким образом, идея передачи контроля в Сбербанке иной госструктуре явно исходит не от ЦБ.

По мнению собеседников издания, инициатором передачи акций мог выступить сам банк, который находится в конфликте с регулятором, так как не желает подключаться к СБП. Ситуация с подключением системно значимых банков к СБП, когда ЦБ был вынужден наложить на Сбербанк штраф, высветила определенные проблемы нынешней схемы владения, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. В вышедшем в ноябре докладе ЦБ по развитию конкуренции на финансовом рынке Сбербанк упоминается 190 раз, и чаще всего в связи с описанием его доминирующей роли на очередном сегменте банковского рынка, поясняет эксперт.

Позиция Сбербанка понятна — он не хочет терять часть бизнеса, позиция ЦБ тоже — без Сбербанка СБП неполноценна, отмечает один из собеседников в крупном банке. При этом ЦБ имеет двойной рычаг давления на банк — как регулятор и как акционер. У ЦБ большинство голосов в набсовете банка, он может блокировать неугодные ему решения.

В наблюдательный совет Сбербанка входит 12 человек: пять из них представители ЦБ, два — самого банка, четыре — независимые директора, один из них — бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян. В этой ситуации лучше уйти под контроль более лояльного акционера через Росимущество, считает еще один собеседник издания.