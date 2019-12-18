Реальная начисленная заработная плата в России в октябре 2019 года выросла на 3,8% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2019 года составила 46549 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,7%, в январе-октябре 2019 года — на 7,3%», — говорится в сообщении ведомства.

По сравнению с сентябрем показатель вырос на 2%.

Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 декабря 2019 года составила 2,908 трлн рублей и по сравнению с 1 ноября увеличилась на 269,3 млн рублей (10,2%). Объем просроченной задолженности по зарплате на 1 декабря составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности. При этом из общей суммы просроченной задолженности 578 млн рублей (19,9%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2018 году.

На 1 декабря текущего года просроченная задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствовала в 80 субъектах РФ. Задолженность по зарплате из-за отсутствия собственных средств организаций за ноябрь 2019 года увеличилась на 284 млн рублей (10,9%) и составила 2881 млн рублей.