Банк России установил официальные курсы валют на 19 декабря.

Курс доллара вырос на 5,05 копейки, составив 62,5831 рубля (62,5326 рубля на 18 декабря). Курс евро увеличен на 1,24 копейки, до 69,6925 рубля (69,6801 рубля на 18 декабря).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 13:06 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 62,62 рубля (плюс 20 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро на 13:05 мск — 69,71 рубля (плюс почти 12 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 62,48—62,65 рубля за доллар и 69,62—69,75 рубля за евро.