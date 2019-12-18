Мы повышаем РЦ по акциям Норникеля с $31,6/ГДР до $39,2/ГДР и подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА. Наша финансовая модель отражает обновленный прогноз цен на палладий и медь на 2020-2021 гг. Палладий вырос в цене примерно на 60% с начала года и достиг отметки в $1 950/унцию. При вычислении РЦ мы применили больший вес ДДП (50%) и равное соотношение мультипликаторов EV/EBITDA (7,5x) и P/E (10x) за 2021, отразив, тем самым, переход компании к 10-летней стратегии органического роста, представленной на Дне инвестора в ноябре этого года.

Норникель обеспечивает более 40% мировых поставок палладия. По оценкам компании, спрос на палладий со стороны автомобилестроения вырастет на 26% в 2030 г. в сравнении с 2018 г. Ралли цен на палладий, главным образом, поддерживается ростом мирового спроса на фоне замедления предложения. Недавние перебои с электричеством в Южной Африке, связанные с ситуацией вокруг производителя электроэнергии Eskom, а также снижение производства палладия Норникелем на 6% к/к в 3К19, можно считать краткосрочными драйверами роста цен на палладий. Мы считаем, что в ближайшие годы рынок столкнется с гораздо более значительным дефицитом, который в некоторой степени может быть смягчен возвратом к переработке бывших в употреблении автокатализаторов. Вне всякого сомнения, существует множество краткосрочных факторов, объясняющих рост цен на палладий, однако основным драйвером остается спрос на автокатализаторы. Объемы производства дизельных автомобилей с каталитическими конвертерами на основе платины падают. Продажи автомобилей в Китае снижались 17 месяцев подряд, по данным ноябрьской статистики, что, главным образом, связано с изменением китайских нормативов по выбросам загрязняющих веществ (Китай-5 и Китай-6). Тем не менее, сейчас производство автомобилей восстанавливается до нормального уровня, так как местные органы власти ускорили переход к новым эмиссионным стандартам и в последние месяцы китайские автопроизводители загрузили свои производственные линии. Потенциальная замена палладия платиной сильно ограничена технологическими и техническими возможностями автопроизводителей во всем мире.

Медь: Рост инфраструктурных инвестиций в рамках проекта “Один пояс – один путь” и проекты по освоению Арктики предусматривают высокие уровни потребления электроэнергии, что вполне закономерно вызовет рост спроса на медь для создания разветвленной энергетической инфраструктуры. Сильная статистика по промпроизводству Китая указывает на фундаментально сильный спрос на медь, которая на рынке получила название “Dr. Copper” за способность прогнозировать дальнейший рост производства. Отметим, что текущие цены на медь не предполагают привлекательных IRR для большинства новых проектов.