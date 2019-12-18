МСП Банк разместил облигации, обеспеченные его собственным портфелем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, сообщили в финучреждении в среду, 18 декабря.

Облигации в объеме 5,8 млрд рублей были предложены широкому кругу инвесторов, сбор заявок прошел 11 декабря. Ставка первого купона установлена на уровне 6,7% годовых. Облигации обеспечены поручительством Корпорации МСП.

«Нам удалось разместить облигации на благоприятных ценовых условиях благодаря тому, что в сделке приняли участие как инвесторы, знакомые с инструментами секьюритизации, так и новые, в том числе физические лица. Участие в сделке Корпорации МСП в качестве поручителя обеспечивает главное преимущество этого инструмента — вовлечение в финансирование сектора МСП частного капитала и мобилизацию внебюджетных источников. В рамках задач национального проекта поддержки МСП мы продолжаем решать задачу использования рыночных источников фондирования для поддержки субъектов МСП», — комментирует председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.



Организаторами выпуска выступили МСП Банк, Совкомбанк, BCS Global Markets, «ВЭБ.РФ», Международный банк экономического сотрудничества и Промсвязьбанк.

