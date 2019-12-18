Минфин России на аукционе в среду, 18 декабря, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии № 26230RMFS с погашением в марте 2039 года на 29,483 млрд рублей при спросе в 41,691 млрд, сообщается на сайте ведомства.



Цена отсечения составила 112,6115% от номинала, средневзвешенная цена — 112,7202% номинала. Доходность по цене отсечения — 6,64% годовых. Выручка от размещения — 33,668 млрд рублей.

Ранее в среду Минфин разместил ОФЗ-ПД серии № 26227RMFS с погашением в июле 2024 года на 26,725 млрд рублей при спросе в 49,273 млрд.