По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП России в ноябре 2019 года замедлился до 1,6 % год к году после 2,31% и 1,9% в годовом выражении в октябре и сентябре соответственно. Кроме того, есть риск дальнейшего ослабления экономической активности в декабре и начале 2020 года, говорится в обзоре Минэкономразвития « Картина деловой активности. Ноябрь 2019 года».

«С начала текущего года темп роста ВВП составил 1,3% год к году. Текущая динамика темпов экономического роста укладывается в ожидания Минэкономразвития России по росту ВВП в IV квартале и по 2019 году в целом. Вместе с тем с учетом ухудшения ситуации в промышленности и временного характера ускорения роста выпуска в других отраслях (торговля, сельское хозяйство) существует риск дальнейшего ослабления экономической активности в декабре и начале 2020 года до начала восстановления темпов роста кредитной активности и совокупного спроса», — говорится в материалах министерства.

Основной вклад в замедление темпов роста экономики в ноябре внесло резкое ухудшение динамики в промышленности, отмечает ведомство. Замедление производственной активности сопровождалось снижением грузооборота транспорта. Кроме того, после незначительного оживления в октябре темпы роста объема строительных работ в ноябре вернулись на околонулевые уровни, наблюдаемые в течение большей части года.

Поддержку экономическому росту в ноябре оказывали торговля и сельское хозяйство, что обусловлено хорошим урожаем текущего года и относительно стабильной ситуацией в секторе животноводства.