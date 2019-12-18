Предполагаемый организатор криминальных схем и конечный бенефициар полутора десятков банков-банкротов Илья Клигман объявлен в розыск, пишет «Коммерсант» .

Недавно правоохранительными органами Бурятии, расследующими уголовное дело о хищении из БайкалБанка, объявлен в розыск предполагаемый организатор криминальных схем Илья Клигман. Ему также заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. В правоохранительных органах рассчитывают, что с помощью Интерпола им удастся установить местонахождение всех причастных к хищениям лиц, а также добиться ареста для взыскания уже легализованного за рубежом имущества.

Клигман является конечным бенефициаром более полутора десятков разорившихся банков, большая часть средств из которых оказалась за границей. Из них, по данным следствия, было выведено более 100 млрд рублей. Среди банков, например, Геленджик-Банк, Интеркоммерц Банк, Тайм Банк, Анталбанк, Арксбанк, Инкаробанк, Трансинвестбанк, БайкалБанк. Как выяснилось, за всеми обанкротившимися банками стоит бизнесмен Илья Клигман. В 2009 году он являлся президентом компании «Петро-Юнион» и был арестован по подозрению в мошенничестве, но дело вскоре было прекращено. Сам он уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка.

Выйти на московские и региональные банки с отозванными лицензиями, из которых было выведено более 100 млрд рублей, полиции, по данным издания, удалось в ходе анализа связей, использовавшихся при банкротстве компаний-заемщиков. Это произошло в ходе разбирательства с исчезновением средств вкладчиков банка «Агросоюз». Незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд рублей кредитам фиктивным фирмам по подложным договорам цессии. Позже мошенники все долги переуступили другим фиктивным компаниям.