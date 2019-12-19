Проект компании «ФлексСофт» «Высокопроизводительная «Платформа FXL» - основа цифровой трансформации банка» получил диплом в специальной категории «Цифровая вселенная».

Высокая производительность и уникальная гибкость Платформы FXL» обеспечивает банкам достижение всех целей цифровой трансформации. «Платформа FXL» построена на современной архитектуре, выполняющей все требования по высокоскоростной обработке сверхбольших объемов данных, в том числе в памяти. Высокая гибкость платформы позволяет сократить скорость вывода новых продуктов (Time2Market) до нескольких дней. Решение создано с использованием самых современных средств разработки и было неоднократно отмечено экспертами рынка.

Победители определялись в результате открытого голосования участников профессионального сообщества на официальном портале журнала the Retail Finance. К наградам RETAIL FINANCE AWARDS 2019 были представлены самые успешные банки и компании, работающие на розничном Финансовом рынке. Всего на соискание премии было выдвинуто 75 номинантов от 45 банков и ИТ компаний.

О компании «ФлексСофт»:

АО «ФлексСофт» занимается разработками в области информационных технологий для финансового сектора экономики более 27 лет. Программные продукты компании «ФлексСофт»: высокопроизводительная АБС Ва-Банк FXL, ядро и главная книга Core System FXL, единый фронт-офис Front Desk FXL и аналитическое хранилище DataForce FXL входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решения компании отмечены в обзорах Gartner и Forrester. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба.