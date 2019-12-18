Комитет по иностранным делам сената конгресса США одобрил в среду крупный пакет антироссийских санкций, который, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России. Об этом директор по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуан Пэхон сообщил корреспонденту ТАСС.

«Да, комитет принял этот законопроект», — отметил он.

Инициативу под названием «Защита американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act) представил еще в феврале председатель юридического комитета сената Линдси Грэм. С начала года законодатели не вносили в него правок.



Документ предусматривает, в частности, ужесточение антироссийских санкций, введение ограничений против российской судостроительной отрасли, а также против энергетических проектов, в том числе с госучастием, банков, киберсектора и финансового сектора РФ.



Предлагаемые в документе ограничения в отношении российского государственного долга будут касаться только новых облигаций, выпущенных Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния России, а также любым финансовым институтом от лица РФ с периодом обращения более 14 дней. Законодатели предлагают ограничить трансакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков.

В законопроекте говорится, что американский лидер должен ввести санкции против «политических деятелей, олигархов и других лиц, содействующих незаконной и коррупционной деятельности» в России, а также против тех, кто «сознательно совершает значительные финансовые операции с физическими лицами, поддерживающими российскую злонамеренную деятельность в киберпространстве».



Сенаторы также требуют от вашингтонской администрации предоставлять доклады по различным вопросам, касающимся экономической, военной и политической деятельности России. Таким образом, они намерены ужесточить принятый в США в 2017 году закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Этот нормативно-правовой акт предполагает, в частности, введение правительством США рестрикций в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

Предложенная группой сенаторов инициатива является усиленной версией аналогичного законопроекта, который те же законодатели пытались предложить в прошлом году и который в итоге не получил поддержку в сенате. В отличие от нынешнего законопроекта, в предыдущем говорилось, что санкции будут введены в отношении одного или более банков из списка, включавшего Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ.



Ранее две крупные организации американских предпринимателей — Торговая палата США и Американский институт нефти — призвали сенаторов проголосовать против законопроекта в связи с тем, что, по их мнению, американским компаниям будет нанесен серьезный ущерб в случае его принятия.

Изначально сенаторы должны были рассмотреть и проголосовать за данную инициативу на прошлой неделе. Теперь законопроект поступит на рассмотрение сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.