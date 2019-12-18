Новый план приватизации на 2020–2022 годы предусматривает возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка, пишут «Известия» . Также в «Аэрофлоте» участие государства может снизиться на 1 п. п., в аэропорту Шереметьево — на 15 п. п., а из уставных капиталов «Продинторга» и Новороссийского морского торгового порта правительство может выйти полностью. Этот план был представлен на совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря.

Так, чиновники предложили приватизировать 25% акций госкорпорации «ДОМ.РФ» через допэмиссию, чтобы у государства осталось 75% + 1 акция. По такой же схеме планируется действовать и с «Росагролизингом». В Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС) и «Росгеологии» снижения доли государства со 100% до 75% + 1 акция хотят добиться с помощью продажи ценных бумаг. Такой же метод могут использовать и в приватизации «Русгидро», где РФ планирует сократить свою долю с 60,56% до 50% + 1 акция.

«Государственную транспортную лизинговую компанию» (ГТЛК) планируется отчуждать в два этапа: сначала долю РФ сократят до 75% + 1 акция, а после этого — до 50% + 1 акция. Столько же РФ оставит себе и в «Российских ипподромах». В «Россетях» правительство высвободит 13% ценных бумаг, снизив свою долю с 88,04% до 75%+1 акция. До такого же уровня планируется сократить участие «Россетей» в ФСК ЕЭС. Участие РФ в уставном капитале авиакомпании «Аэрофлот» собираются снизить примерно на 1 п. п. — c 51,17% до 50% + 1 акция. В аэропорту Шереметьево долю государства предлагается сократить с 30,46% до 25%+1 акция. В «Объединенной зерновой компании» планируется продать 25%, уменьшив участие РФ с 50% до 25% + 1 акция.

Прекратить участие Россия может в двух акционерных обществах: Новороссийском морском торговом порту (НМТП) и «Продинторге». По приватизации «Зарубежнефти» конкретных предложений еще не сформировано.

По словам экспертов, формат приватизации через дополнительную эмиссию будет способствовать развитию финансового рынка в стране. Также в ситуации, когда главной целью приватизации ставится улучшение эффективности бизнеса, целесообразно снизить госучастие в компаниях ниже контрольного уровня. Если государство сохраняет в своей собственности более 75% акций, другие владельцы фактически никак не могут помешать ему принимать стратегические решения и назначать ее руководителей. Качество управления от приватизации в таком формате никак не поменяется, поясняют эксперты.