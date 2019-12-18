Госдума приняла в третьем чтении законопроект о совершенствовании регулирования в сфере электронной подписи. Документ является частью пакета законопроектов по совершенствованию правовой базы нацпроекта «Цифровая экономика».

Закон закрепляет регулирование процедур достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие. В этих целях аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата. Документом усиливаются требования к порядку аккредитации удостоверяющих центров и к их работе. Так, устанавливается высокий порог собственного капитала центра, а также страховой ответственности его деятельности, срок аккредитации сокращается до трех лет.

Предполагается также создание доверенных третьих сторон (федеральных органов и организаций), которые будут уполномочены проверять электронные подписи в электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать результаты такой проверки. При подписании документов электронной подписью юрлицами и ИП будут использоваться одновременно две электронные подписи: электронная подпись юрлица или ИП с указанием в качестве владельца физлица, действующего от имени юрлица или ИП без доверенности, а также электронная подпись физического, действующего от имени юрлица или ИП без доверенности.

Собственный капитал удостоверяющих центров (УЦ) должен увеличиться с 7 млн рублей до 500 млн рублей и 1 млрд рублей, размер страховой ответственности деятельности УЦ — с 30 млн рублей до 300 млн рублей и 500 млн рублей, срок аккредитации сокращается с пяти до трех лет.

Поправки, принятые во втором чтении документа, уточняют статус квалифицированных сертификатов как официального документа, устанавливают принцип взаимности при признании иностранной электронной подписи, причем только на основании международных договоров или соглашений, а также — использование одной электронной подписи в случае, если используется подпись руководителя организации. Предусматривается создание при Федеральной налоговой службе (ФНС) особо доверенных специальных агентов из числа аккредитованных УЦ, требования к ним отнесены на подзаконный уровень. Также установлена возможность на государственных удостоверяющих центрах — помимо ФНС, Казначейства и ЦБ — в переходный период получать аккредитацию без требований к финансовой составляющей. Заключение о соответствии УЦ требованиям, установленным законом, направляется уполномоченным федеральным органом в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия соответствующего решения, в правительственную комиссию, уполномоченную на принятие решения об аккредитации удостоверяющих центров.

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова считает принятый документ недоработанным. По ее словам, положение о доверенных лицах противоречит самой цели закона — уменьшению количества лиц, наделенных правом оформления сертификатов электронной подписи. Епифанова выразила мнение, что парламент «принимает сырой, недоработанный документ».