Зависимость Пенсионного фонда РФ от федерального бюджета снижается в связи с опережающим ростом страховых взносов, сообщил председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия 24».



«Опережающим темпом растут страховые взносы, сейчас они составляют более 2/3 от всех доходов Пенсионного фонда… Эта тенденция с ростом взносов говорит об уменьшении зависимости Пенсионного фонда от федерального бюджета», — сообщил Дроздов.

Председатель отметил, что это позитивная тенденция, которая говорит об укреплении финансовой стабильности фонда.